ROUSSEAU, Florian



À son domicile de Beaumont, le 16 juin 2021, est décédé monsieur Florian Rousseau. Il était le fils de feu monsieur Alphédor Rousseau et de feu madame Élise Sévigny. Natif de Saint-Apollinaire, il résidait depuis plusieurs années à Beaumont dans le comté de Bellechasse.Les obsèques ont été confiées àIl laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Marcel (Gaétane Pelletier), Ghislaine, Adrien (Johanne Rayneault), Germain (Denise Olivier), Françoise, Paul-Henri (France Gravel) et Marie-Hélène; sa filleule adorée: Geneviève Moreau (Patrick Marois Berthiaume) et leurs enfants: Livia et Olli. Sont également affectés par son décès plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à Jacques Guay pour sa précieuse amitié et sa bienveillance. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la Fondation du cœur sise au 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. Des enveloppes de dons seront disponibles lors de la cérémonie.