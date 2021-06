GARON, Mariette



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 3 juin 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Mariette Garon, fille de feu Donat Garon et de feu Éva Dubé. Elle demeurait à Lévis. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Diane (feu Raymond Mercier), feu René (Rita Samson), feu Marc (feu Colette Bélanger) et de Yves (Marthe Lavoie). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel soignant du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués au fil des années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, https://www.castjoseph.com/fr/la-fondation.sous la direction du