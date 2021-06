GAUVIN-MERCIER, Jeannine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 juin 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Jeannine Gauvin-Mercier, épouse de feu Armand Mercier. Elle était la fille de feu Alphonse Gauvin et de feu Simone Fiset. Elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Christine Gonthier), Manon (Richard Mercier), Martin, Marlène (François Lapointe) et Éric. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Julien, feu Jeannette (feu Rosario Chamberland), feu Yvette (feu Romain Langlois), Mariette (feu Edmond Tanguay) et feu Gaston; ses petits-enfants: Félix (Anne Gauthier), Olivier, James et Élie; ses arrière-petits-enfants: Charlie, Mavik et Vince. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux parents et amis. La famille a confié Madame Gauvin-Mercier auLa famille aimerait remercier les membres du personnel des résidences pour aînés Les Habitations Vivre Chez Soi et La Contemporaine. En marque de sympathie, la famille demande de faire un don au Patro Laval (145 rue Bigaouette, Québec, QC G1K 4L3). Pour rendre hommage à Madame Gauvin-Mercier, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com