LABONTÉ, Pierrette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 14 juin 2021, à l'âge de 81 ans et 9 mois, entourée de l'amour des siens est décédée Mme Pierrette Labonté, épouse de M. Rosaire Laperrière, fille de feu Louis-Philippe Labonté et de feu Marguerite Alain, elle demeurait à l'Ancienne-Lorette. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (Murielle Paradis), feu Johanne, feu Gaétan, feu Serge, Raynald (Sonia St-Pierre), Manon (Marcel Parent) et Steve (Vicky Plante); ses petits-enfants: Patrick, Kevin, Lisa-Marie, Yannick, Anthony-Maxime, Scott-Olivier, Cédrick, Jonathan et Laurence; ses arrière-petits-enfants: Raphaëlle-Anne et Emma-Jane; ses frères et sœurs: feu Paul-André (feu Jeannette Jobin), Marcel (Louise Fournier), feu Jean-Guy (Jeanne Boulay), feu Anne- Marie (feu Gilles Chamberland) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laperrière: feu Lucien (Anita Cardinal), feu Roland, Jean-Claude (Marie-Anne Côté), feu Robert (feu Claire Moisan), Lucille, Denise, Jean-Guy (Liliane Jourdain), Adrien (France Jacques),Gisèle (Jacques Desrochers) et Jeannine (Georges Garneau). Sont aussi affectés de son départ, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au2021 de 10h à 15h.La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus (C-5000) et particulièrement au Dre Valérie Couturier pour les bons soins prodigués dans le respect la compassion et le soutien. La famille tient également à remercier l'équipe du CLSC de la Haute-Ville pour leurs belles attentions ainsi qu'à ses grands amis: M. Pierre Aubin et sa conjointe Mme Thérèse Jobin pour leur présence, leur soutien et amour pour Pierrette et Rosaire depuis de nombreuses années. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec. (Section des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus) Des formulaires de don seront sur place le jour du service. Pour rendre hommage à Mme Labonté, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com