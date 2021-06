GIRARD, Lucie



Le 24 novembre 2020, est décédée en raison du covid-19, à Alma, à l'âge de 87 ans et 9 mois, Mme Lucie Girard, épouse de feu M. Jean-Marc Tremblay, demeurant à Alma. Elle était la fille de feu M. Philippe Girard et de feu dame Alice Boutin.Mme Girard a été confiée au crématorium et ses cendres seront déposées au cimetière d'Alma (secteur St-Joseph) après la célébration. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Claude, Alain (Lina Gagnon), Mario, Pierre (Paul Maltais), Marc (Hélène Harvey) et Gilbert; ses petits-enfants: feu Karl, Dany, Vanessa, Yann, Jonathan, Marie-Philip, Claudia, Marc-André, Roxanne, Madelyne, Sasha, Ann-akym et Marc-Antoine ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Marie-Ange Girard (feu François Gaudreault), feu Adrienne (feu Paul-Yvon Duchesne), feu Rose-Hélène (feu Adrien Beaudoin), feu Euclide (feu Élianne Lavoie), feu Rita (Antonio Bédard), feu Yvonna (feu Henri Painchaud), feu René (feu Gaby Guimond), feu Lucien (feu Raymonde Voisine), Jean-Paul (feu Fabienne Duchesne, Lisette Gagnon) et Anita (Jacques Mateau). Elle était la belle-sœur de: feu Rémi Tremblay ( feu Françoise Laberge), feu Camil (Lise Laganière), feu Charles-Alphonse (Rachel Ferron), Thérèse (André Tremblay), Rosaire (feu Patricia Oliver), feu Normand (Lucie Tremblay), Vital (Angèle Tremblay) et Michel (Lina Tremblay). Elle laisse également dans le deuil ses nombreux neveux et nièces, parents et amis. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 4100, Melançon Ouest, Alma, G8B 5V3. Pour rendre hommage à Mme Lucie Girard, visitez le site www.residencefunerairelacstjean.com