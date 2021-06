DE GRÂCE, Jean-Pierre



Au CHU - Hôtel-Dieu de Québec, le 6 juin 2021, à l'âge de 78 ans et 5 mois, est décédé monsieur Jean-Pierre De Grâce, époux de madame Francine Roy, fils de feu Mme Catherine Bourque et de feu monsieur Francis De Grâce. Il demeurait à Lac-Beauport.L'inhumation de ses cendres se fera ultérieurement en toute intimité avec la famille proche. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marianne (François Aumond) et Charles (Chantale Bouchard); ses petits-enfants: Flavie, Louis, Victor, Lambert (Aumond), Catherine et François-Xavier (De Grâce). Il était le frère de: Roger (Maryse Lachance), feu Lisette, Richard (Louise Lamarche), Jacques et Rolland (Diane Giroux) et le beau-frère de Jean-René Roy et feu Lise Roy. Il était particulièrement proche de sa famille De Grâce dans les Laurentides et de sa famille Bourque en Gaspésie et de ses nombreux amis. Tout au long de sa vie, Jean-Pierre s'est illustré par son implication bénévole et son esprit communautaire, notamment avec plus de 40 ans d'implication au Parti Québécois (Chauveau), dans l'Association des propriétaires du Mont-Cervin (Lac-Beauport) et dans les anciens du MBA de l'Université Laval. Son engagement aura marqué tant de monde sur son passage. La famille tient à remercier le personnel du CRCEO pour leur professionnalisme et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Myélome Canada, site web:www.myelomecanada.ca, téléphone 1 888 798-5771.