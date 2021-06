OTIS, Jean-Baptiste



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec (IUCPQ), le 7 novembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Jean-Baptiste Otis, époux de dame Lise Baker. Il était le fils de feu dame Élisabeth Côté et feu monsieur Alexis Otis. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil outre son épouse Lise; ses enfants: Susan Otis et Steve Otis; ses petits-enfants: Sébastien Tremblay, Frédéric Tremblay et Milan Otis; ses arrière-petits-enfants: Noah Quimper Tremblay et Maël Quimper Tremblay; ses frères et sœurs: Rita, Louis-Ange, Louiselle, Cécile, Rolande, Joseph-Alexis et Denis; sa belle-sœur et ses beaux-frères: Roger Baker, Doris Baker et Hurby Baker; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres membres de la famille et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec (IUCPQ) pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein (section Québec), 101-1675, chemin Ste-Foy, Québec (Qc), G1S 2P7, tél.: (418) 683-1449.