DEBLOIS, Aquiline Breton



Au CHSLD de Sainte-Hénédine, le 16 juin 2021, à l'âge de 98 ans, s'est éteinte doucement Mme Aquiline Breton, épouse de feu M. Raymond DeBlois. Elle était de Sainte-Marguerite, Beauce.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Réjean (Nicole Naud), Martine (Clermont Maranda), Lucie (Michel Boissonneault), Simon (Katya Paquet) et Brigitte (Stéphan Labbé). Ses petits-enfants : Virginie, Etienne et Jean-Philippe (Thao Van Dam) Deblois; Amélie, Elise (Guillaume St-Louis) et Catherine (Robert Raymond) Maranda; Geneviève, Sébastien (Kim Lachance) et Jean-Simon (Sarah-Jane Bourgault) Boissonneault; Julien et Félix Labbé, Delphine Deblois; ses 16 arrière-petits-enfants ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la sœur de : Feu Charles-Eugène (feu Germaine DeBlois), feu Dominique, feu Daniel (feu Yvette DeBlois), feu Jean-Luc, feu Barthélémy, feu Jacques, feu Colette (François Bouffard), feu Stéphane (feu Aldéa Fréchette), feu Irénée, feu Joachim, Denise (feu Jacques Giroux) et Pauline (Denis Laflamme). La belle-sœur de : Feu Aimée-Rose (feu Gérard Tanguay), feu Rolland (feu Jeanne-D'Arc Doyon), feu Germaine (feu Charles-Eugène Breton), feu Fernand (feu Rachel Carbonneau), feu Yvette (feu Daniel Breton), feu Bernard (feu Florence Carbonneau), feu Marcel (feu Lilianne Gauthier), feu Gisèle, Lucille (feu Fernand Corriveau) et Ghislaine (Jean-Louis Deschênes). La famille désire remercier le personnel du CHSLD de Sainte-Hénédine pour leurs bons soins, leur approche humaine et leur grand dévouement auprès de notre mère, Aquiline. Des dons à la Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus : Fabrique de Sainte-Marguerite : https://smdj.ca/financement-cva seraient appriciés.