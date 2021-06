TURPIN, Andrée Rochette



Au Centre d'hébergement de Loretteville, le 11 juin 2021, à l'âge de 86 ans et 7 mois, est décédée madame Andrée Rochette, épouse de feu monsieur Patrick Turpin, fille de feu madame Marie-Jeanne Morisette et de feu monsieur Donat Rochette. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gary (Lucy Ann Schwarz), feu Daniel (Hélène Fillion), Janet (feu Roger Nadeau); ses petits-enfants: Patrick, Catherine, Sarah, Jean-François et Isabelle; sa sœur feu Denise Rochette, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Turpin, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousins, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 15.