TREMBLAY, Roger



À Québec, le 26 novembre 2020, à l'âge de 79 ans et 2 mois, est décédé, monsieur Roger Tremblay, époux de feu madame Thérèse Dompierre. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil sa fille Marie-Sylvie; ses frères: feu Jacques, feu Paul (Lisette Fortier), André et Michel; ses sœurs: Madeleine (Richard Beaupré), Marie-Anne (Mario Debigarée) et Henriette (François Dussault); son neveu: Jean ainsi que plusieurs autres parents et de nombreux amis(es). Monsieur Tremblay a été confié aux bons soins duSes cendres seront mises en terre le mardi 29 juin 2021 à 14h au Cimetière La Souvenance 301, rang Ste-Anne, Quartier Laurentien, Québec G2G 0G9, pour renseignements; (418) 871-2372 Courriel: lasouvenance@lepinecloutier.com