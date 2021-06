LÉGARÉ, Gilbert



À sa résidence, le 21 juin 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Gilbert Légaré, époux de dame Irma Légaré. Il était le fils de feu monsieur Pierre Légaré et de feu dame Maria Daigle. Il demeurait au Château Bellevue de Val-Bélair.de 9h30 à 11 heures.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Irma; ses enfants: Mario (Johanne Bédard), Denis (Jacqueline Dupuis) et Johanne (Sylvain Poulin); ses petits-enfants : Geneviève Légaré (Raphaël Brissette), Amélie Légaré (Cyril Bolduc), Maxime Gauthier (Ève-Marie Dion) et Audrey Gauthier; ses frères et sœurs : feu Albert-Jean, feu Jean-Paul (Marie-Blanche Rochette), feu Maurice (feu Thérèse Lambert) et feu Pauline; ses beaux-frères et belles-sœurs : Armand Légaré (Bibiane Roy), Diane Légaré (Lionel Gionet), Jacqueline Légaré et feu Réjean Légaré (Louisette Beaulieu) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux amis. Un remerciement très particulier au personnel de l'équipe de soins de confort du CLSC de la Jacques-Cartier pour leur exceptionnel accompagnement à domicile, leur disponibilité, leur attitude bienveillante, leur humanisme ainsi qu'un sincèrement remerciement à l'équipe de soins à domicile du CLSC. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer, 625, du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, Tél. : 514-861-9227.