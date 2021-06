Alcool au volant: quatre personnes arrêtées à Saguenay

Le Service de police de Saguenay (SPS) a arrêté quatre individus qui conduisaient avec les facultés affaiblies dans la nuit de jeudi à vendredi, dont un homme qui en était à sa cinquième infraction.

Les agents du SPS ont procédé à l’arrestation du premier chauffard vers 17h30, sur le boulevard Sainte-Geneviève, à Chicoutimi. Âgé de 26 ans, l’homme avait près de 3 fois la limite d’alcool permise dans le sang. Son permis de conduire et sa voiture ont été saisis.

Vers 20h, près de la rue Grant-Forrest à Chicoutimi, la conduite erratique d’un homme de 45 ans a mis la puce à l’oreille des autorités. Le multirécidiviste, qui avait un taux d’alcoolémie deux fois plus haut que la limite permise en était à sa cinquième arrestation pour alcool au volant. Il demeurera donc détenu jusqu’à sa comparution.

Une femme de 27 ans et un autre homme de 69 ans ont aussi respectivement été interceptés à Jonquière et à Chicoutimi pour des motifs semblables au courant de la nuit. L’homme avait d’ailleurs un permis de conduire non valide, d’après le porte-parole du SPS, Bruno Cormier.