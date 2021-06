Art public: des Passages insolites toujours surprenants

Ils étonnent et surgissent un peu partout et à des endroits souvent inattendus. La huitième édition des Passages insolites animera, au cours des prochains mois, différents secteurs de la Vieille Capitale.

Il s’agit d’un parcours qui se déploie dans le quartier du Petit Champlain, dans le Vieux-Port, à la place Royale et dans les quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur. On y trouve 21 œuvres d’arts publics réalisées par 50 artistes, sans compter des œuvres satellites dans trois secteurs de la Haute-Ville.

Il y a une borne de paiement particulièrement étonnante, des personnages dans des lieux et positions inusités, des valises abandonnées et des voitures renversées devenues des segments de pelouse.

« La créativité des artistes est sans borne », a lancé Vincent Roy, directeur général et artistique d’EXMuro arts publics, vendredi, lors d’une visite de presse.

Et cette imagination, elle fait réagir, comme l’a constaté un petit groupe, surpris par une jeune fille dans une position irréelle dans l’escalier du Quai-du-Roi. Une réaction qui est la nature même d’une exposition d’art public.

Photo Yves Leclerc

Le quartier général

L’édition 2021 des Passages insolites, qui se déroule jusqu’au 11 octobre, est la plus grosse de la jeune histoire des Passages insolites.

« On a quatre fois plus d’oeuvres que lors de la première édition en 2014. C’est le plus gros événement en art public au Québec et peut-être au Canada », a-t-il fait savoir, ajoutant qu’il sent une maturité s’installer et un potentiel énorme à exploiter autour de cet événement organisé en partenariat avec la Ville de Québec.

Trois oeuvres sont présentées en collaboration par des artistes suédoises. En échange, trois artistes québécois exposeront lors de la prochaine édition de la biennale OpenArt en Suède en 2022.

Élément de nouveauté, à partir du 14 juillet, les arts vivants s'intégreront à travers le parcours des Passages insolites, avec des artistes professionnels en théâtre, danse, cirque, art multi et musique, dans le Petit-Champlain, Place Royale et le Vieux-Port.

L’Espace 400e, dans le Vieux-Port, est le quartier général des Passages insolites. On y trouve de l’information et des cartes pour se lancer dans le parcours. De petits carrés jaunes, sur le sol, permettent de trouver les œuvres d’arts publics.

On retrouve, aussi, à cet endroit, une centaine d’œuvres provenant du musée du Bad Art (MOBA) de Boston. Des oeuvres, un peu particulières, provenant de ventes de garage, de magasins d’occasion, de marchés aux puces et même trouvées dans des poubelles.

« C’est une célébration du mauvais art dans toute sa splendeur. Ces oeuvres ont toutes un petit quelque chose qui a mal tourné », a expliqué Vincent Roy.

► Toutes les informations sont en ligne à passagesinsolites.com.