Assouplissements: plus facile d’organiser les camps de jour

Les assouplissements aux mesures sanitaires facilitent l’organisation des camps de jour dans plusieurs villes de l’Est-du-Québec, dont les activités vont commencer dès lundi.

Les équipes des loisirs ont mis la touche aux derniers préparatifs vendredi.

Et le travail des moniteurs sera notamment plus facile, puisqu’ils pourront enlever leur masque à l’extérieur lorsque la distanciation est possible avec les jeunes.

«Ce qui est beaucoup plus encourageant, parce qu’on avait l’information que les moniteurs devaient porter le masque en tout temps, même à l’extérieur, dans les premiers moments où on a travaillé les camps de jour. Donc, on est très heureux, parce que ce sera plus facile pour les moniteurs d’expliquer les activités sans masque», a expliqué la superviseure au Centre socio-récréatif de la Ville de Sept-Îles, Mylène Barbeau.

Pour les groupes, le principe de bulle comme à l’école est maintenant autorisé, ce qui va faciliter l’organisation des différentes activités.

«Au début, on avait un mètre entre les enfants qui devait être respecté en tout temps. Maintenant, on a un concept de bulle comme à l’école à la commission scolaire. Donc, encore plus de jeux qui sont possibles d’être faits. Je pense que les parents seront très contents, car on a eu beaucoup de questions à ce sujet-là», a ajouté la coordonnatrice à la vie communautaire de la Ville de Rimouski, Audrey Heppell.

Au Bas-Saint-Laurent, des ateliers de lecture seront proposés aux jeunes qui fréquentent les camps de jour de l’ensemble du territoire afin de favoriser le maintien des acquis scolaires, une initiative chapeautée par COSMOSS Bas-Saint-Laurent.

Les mesures sanitaires seront donc appliquées à la lettre dans les camps de jour, les villes suivant de près les mises à jour des consignes.