Blanchiment d'argent: saisie record de cryptomonnaie au Royaume-Uni

Londres | La police de Londres a annoncé avoir réalisé la plus grosse saisie de cryptomonnaie au Royaume-Uni, d'une valeur de plus de 130 millions d'euros.

Des détectives spécialisés dans les enquêtes sur le blanchiment d'argent ont saisi ce qui représente une valeur de 114 millions de livres (132,7 millions d'euros) et que la police présente comme «l'une des plus importantes saisies au monde».

Cette opération s'est déroulée sur la base de renseignements reçus sur le transfert d'avoirs criminels, précise-t-elle.

«L'argent liquide reste roi, mais à mesure que la technologie et les plateformes en ligne se développent, certains adoptent des méthodes plus sophistiquées pour blanchir leurs profits. Mais nous avons des agents hautement qualifiés et des unités spécialisées qui travaillent jour et nuit pour garder une longueur d'avance», a déclaré dans un communiqué diffusé jeudi soir le sous-commissaire adjoint Graham McNulty.

En 2020/21, la police de Londres a saisi plus de 47 millions de livres (près de 55 millions d'euros) aux mains de criminels.

Les cryptomonnaies comme le bitcoin sont régulièrement critiquées par les régulateurs pour leurs usages illégaux en raison de l'anonymat qu'elles permettent ainsi que de leur facilité d'emploi.

Selon un rapport de Chainalysis paru en février, les transactions en cryptomonnaies à des fins illégales ont atteint 10 milliards de dollars en 2020, soit 1 % du total de l'activité des cryptomonnaies l'année dernière et moitié moins que l'année précédente, quand ces activités avaient atteint un record de 21,4 milliards de dollars.