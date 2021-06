FRÉDÉRICK, Roger



À la Maison Paul-Triquet, le 18 juin 2021, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Roger Frédérick, époux de feu madame Georgette Fontaine, fils de feu madame Juliette Emond et de feu monsieur Ernest Frédérick. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants : Irène, Michel (Carole Pelletier), Sylvie (feu Richard Dion), Carole (Benoit Lirette) et Luc (Lynn Lavoie); ses petits-enfants: son filleul Simon, Vincent, Mariluce, Gabriel, Marie-Claude et Catherine; ses arrière-petits-enfants: Jérôme, Maude, Jack, Alice, Raphaël, Mélodie, Juliette, Nathan et Olivier; sa belle-sœur Raymonde (son frère feu Raymond Frédérick), sa belle-sœur Ghislaine (son beau-frère feu Lucien Fontaine); ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines. Il est allé rejoindre son autre frère, Aimé (Yvette Chamberland et Marie-Paule Labrecque) et son autre beau-frère, Michel Fontaine (Gilberte Gilbert) qui l'ont précédé. Nous tenons à remercier les médecins ainsi que tout le personnel de la Maison Paul-Triquet pour les bons soins donnés à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, Téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.