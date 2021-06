Condamnation de Derek Chauvin: une décision trop sévère?

L’ex-policier Derek Chauvin a été condamné vendredi à 22 ans et demi de prison pour le meurtre de George Floyd, une peine qui reflète l’impact planétaire du drame.

Au moment de rendre son verdict, le juge Peter Cahill a affirmé ne pas avoir été influencé par le battage médiatique entourant la mort de George Floyd, survenue en mai 2020 à Minneapolis.

«Ça reste un être humain», a précisé l’avocat criminaliste Jean-Pierre Rancourt en entrevue à LCN, vendredi, peu de temps après que le jugement eut été rendu.

«Il dit avoir suivi la loi, mais il a tout de même donné 22 ans, ce qui est extrêmement sévère», a soulevé Me Rancourt, compte tenu de la jurisprudence américaine.

La sentence est sévère, mais c’est «à la cour d’appel de décider si elle l’est trop», a soutenu le juriste québécois.

La condamnation de l’ex-policier «va certainement créer un précédent aux États-Unis et peut-être même [influencer] les données au Canada», a ajouté M. Rancourt. «C’est rare qu’un policier soit accusé au criminel et c’est encore plus rare qu’il soit trouvé coupable.»