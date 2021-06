Cotes d'écoute: le CH domine la fête nationale

Les Québécois ont célébré la fête nationale en regardant le hockey, jeudi soir. Au total, 2 468 000 téléspectateurs ont suivi l’affrontement Canadiens-Golden Knights, loin devant le traditionnel spectacle du 24 juin.

La majorité des téléspectateurs – soit 1 608 000 – ont regardé Montréal éliminer Las Vegas en français à TVA Sports, selon les données préliminaires de Numéris. D’après les données du réseau, ils étaient 2 128 000 quand Artturi Lehkonen a compté le but gagnant en prolongation.

Du côté de Sportsnet et CBC, la rencontre a rejoint une moyenne de 860 000 téléspectateurs au Québec.

La fête nationale en baisse

Comme on pouvait s’y attendre, les joueurs du CH ont séduit un plus large auditoire que Marie-Mai, Corneille, Samian, Cœur de pirate, Charlotte Cardin, Sarahmée, Louis-Jean Cormier et compagnie, réunis sur scène à Charlevoix pour célébrer la fête nationale.

Au total, le spectacle – simultanément présenté sur TVA, ICI Télé, Noovo et Télé-Québec – a rassemblé 795 000 irréductibles. Il s’agit d’une forte baisse par rapport au rassemblement de 2020 de Trois-Rivières, qui avait captivé un auditoire exceptionnel de 1 910 000 téléspectateurs.

Un peu plus haut...

Les quatre grandes chaînes généralistes avaient toutefois prévu le coup. D’une durée de deux heures, le rendez-vous est présentement offert en rattrapage sur TVA+, ICI Tou.tv, Noovo.ca et tele-quebec.tv. Il sera également rediffusé à Télé-Québec samedi soir à 21 h 30.

La fièvre des séries continue de stimuler les cotes d’écoute du Bleu-blanc-rouge. Alors qu’en saison régulière les matchs du CH ralliaient en moyenne 625 000 téléspectateurs cet hiver à RDS et TVA Sports, leurs parties en séries éliminatoires rassemblent beaucoup plus d’amateurs. Deux fois plus, selon les plus récents chiffres.

À TVA Sports seulement, les six rencontres Montréal-Las Vegas ont enregistré un auditoire moyen de 1 291 000 croyants. La série contre Toronto en avait rassemblé 938 000, et celle contre Winnipeg 1 119 000.

Sportsnet et CBC profitent également des performances inspirées des hommes de Dominique Ducharme. Au Québec, leurs parties ont récolté une moyenne de 451 000 téléspectateurs en première ronde, 449 000 en deuxième ronde, et 587 000 en troisième ronde.

LE CANADIEN EN SÉRIES

Contre les Maple Leafs de Toronto (1 re ronde) 1 389 000 téléspectateurs

ronde) téléspectateurs Contre les Jets de Winnipeg (2 e ronde) 1 568 000 téléspectateurs

ronde) téléspectateurs Contre les Golden Knights de Las Vegas (3e ronde) 1 878 000 téléspectateurs

Source : Données Numéris, Québec, pour TVA Sports, Sportsnet et CBC

Au total au Canada, le 6e match entre Montréal et Las Vegas a rallié une moyenne de 5 200 000 téléspectateurs.