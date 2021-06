COVID-19: possibles cas de transmission dans plusieurs vols au cours des derniers jours

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a établi qu’un voyageur ayant obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 aurait pu être contagieux alors qu’il a voyagé à bord de deux vols d’Air Canada.

Le vol d’Air Canada 404, qui a quitté Toronto à 8 h 30 à destination de Montréal, le 18 juin, et le vol d’Air Canada 8902, qui a quitté Montréal à 12 h 45 à destination de Moncton le 18 juin dernier sont susceptibles d’avoir été des incubateurs de transmission.

Le Nunavik, au Québec, a également placé un voyageur en isolement, jeudi, après avoir reçu un résultat positif à son test de dépistage de la COVID-19. Les autorités sanitaires ont recommandé, vendredi, aux personnes ayant voyagé sur le vol 3H802, le 23 juin, ou le vol 3H825, le 24 juin de surveiller leurs symptômes pour les 14 prochains jours.

Air Canada a par ailleurs mis à l’essai une nouvelle solution numérique, accessible depuis son application mobile, pour permettre aux clients de numériser, téléverser et vérifier les résultats de leurs tests de dépistage de la COVID-19.

Cette option sera accessible à compter du 29 juin uniquement pour les vols depuis Francfort, en Allemagne, à destination de Toronto et de Montréal, mais le transporteur prévoit la déployer dans l’ensemble de son réseau au cours de l’été.

Situation de la COVID-19 au pays

Le Québec a décelé 88 nouveaux cas de COVID-19, le 24 juin, et aucun décès.

Au niveau de l’immunité collective, 70,6 % de la population québécoise a reçu au moins une dose de vaccin.

En Ontario, malgré ses 256 nouveaux cas de COVID-19 dans les dernières 24 heures, près de 77 % des adultes ont maintenant reçu une première injection de vaccin COVID-19 et 30 % sont complètement immunisés.

Les centres de vaccination ontariens ont également connu un record d’achalandage pour la deuxième fois de la semaine, avec 246 393 doses administrées, jeudi, dont 89 % des injections étaient des deuxièmes doses.

«Hier, l’Ontario a administré près de 250 000 vaccins ! Il s’agissait d’un véritable effort d’Équipe Ontario. Merci à tous nos formidables héros des soins de santé de première ligne et à tous les Ontariens qui ont retroussé leurs manches. Vous êtes des champions !», a écrit le premier ministre Doug Ford sur son compte Twitter, vendredi.

L’Ontario enregistre maintenant en moyenne plus de 200 000 injections par jour.

Dans les provinces maritimes, le Nouveau-Brunswick a rapporté une nouvelle contamination dans son bilan quotidien. Près de 25,2 % des Néo-Brunswickois âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés, alors qu’un nombre record de plus de 13 000 deuxièmes doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées jeudi.

La Nouvelle-Écosse a quant à elle répertorié 16 cas supplémentaires.

Dans l’Ouest canadien, le Manitoba a ajouté 85 nouvelles infections, vendredi, ainsi qu’un décès supplémentaire.

LA SITUATION AU CANADA: