BÉLANGER, Rolland



Au CHSLD de Ste-Marie, le 5 juin 2021, à l'âge de 99 ans, est décédé M. Rolland Bélanger. Il était l'époux de feu Julienne Leblond. Il était originaire de St-Michel de Bellechasse.Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Raymonde (feu Gilles Bertrand), Claire (Patrick Guay), Lorraine (Jean-Guy Chabot), Lucie (Roger Ferland) et Yvan (Mariette Lemieux) ; ses 9 petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants; ses frères: Benoit (Claire Forget) et Richard (Jeanne Vaillancourt); ainsi que plusieurs neveux et nièces bien aimés. Il est allé rejoindre ses 16 frères et sœurs: feu Cécile (feu Gaudiose Plamondon) feu Odélia (feu Charles-Aimé Roy), feu Adélard (feu Marie Mercier), feu Philippe (feu Lucette Santerre), feu Gérard, feu Maurice (feu Madeleine Rochefort), feu Armand, feu Rose-Aimé (feu Léopold Corriveau), feu Marie-Jeanne (feu Apollinaire Roy), feu Gérard (feu Rita Bouffard), feu Paul-Eugène (feu Mariette Gilbert, Pierrette Larochelle), feu Pauline, feu Robert (feu Gertrude Mercier), feu Lucien (feu Malvina Turgeon), feu Thérèse (feu François Leblond), feu Michel, ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs.La famille souhaite remercier chaleureusement le personnel des soins palliatifs du CHSLD de Ste-Marie pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Crépuscule (www.lecrepuscule.ca).