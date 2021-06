GAUVIN MORIN, Anne-Marie



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 20 juin 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Anne-Marie Gauvin, épouse de feu monsieur Henri Morin. Originaire de Saint-Pamphile, elle était la fille de feu dame Yvonne Leclerc et de feu monsieur Josaphat Gauvin. Elle demeurait à L'Islet et a demeuré de nombreuses années à Québec. Elle était la mère de: Clément, Yvonne, Michel (Réjeanne Fortin), feu Louise, Raymond (Nathalie Samson) et Maryse (Denis Auclair). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Dominic et Gabriel Morin, Julie et Stéphane Robichaud, Pascale et Jacynthe Morin, Daniel, Maryan et Jonathan Deschênes, Marjorie Morin et Olivier Fortin, leur conjoint et conjointe ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Monique, Hélène (feu Raymond Voyer), feu Marcel (Jeannine Castonguay), feu Jeanne et Camille Gauvin; de la famille Morin: feu Jean-Paul (feu Marie-Paule Normand), feu Fernand (Jeannine Castonguay), feu Rita (feu Léonard Bélanger), feu Valère (Marie-Marthe Martin), feu Gabrielle (feu Charles-Antoine Bourgault) et François (Cécile Chénard). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la résidence quartier A de L'Islet ainsi qu'à ceux de la Maison d'Hélène pour la qualité de leurs soins, leur présence attentionnée, leur douceur et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, www.jedonneenligne.orgmaisonhelene/DIMMAISON.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 9h.et de là au crématorium.Ses cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière paroissial.