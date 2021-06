BÉDARD Lise



Est décédée, au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Hôpital de Roberval, le 7 juin 2021, à l'âge de 78 ans et 11 mois, Mme Lise Bédard, épouse en premières noces de feu M. André Pelletier et conjointe de M. Marc Chateauneuf, demeurant à Chambord. Elle était la fille de feu M. Lucien Bédard et de feu Mme Cécile Gaulin. Elle a été confiée au, et de là au cimetière du Complexe funéraire La Souvenance, 301, rang Sainte-Anne, Québec. Elle laisse ses enfants: Jocelyn (Martine Daigle), Manon (Mario Couture), feu Mario (Nathalie Abel), Marlène (Marcel Delaunais), François (Solange Dion) et Stéphane (Geneviève Michaud); ses petits-enfants: Geneviève, Marie-Pier, Vincent, Mélissa, Maxime, Cédric, Samuel, Cassandra, Andréanne et Étienne; ses arrière-petits-enfants: Alexanne, Hugo et Nixon. Elle était la sœur de: Nicole (Jacques Samson), feu Yvon (Marguerite Drolet), Laurent (feu Jacinthe Massé), Richard (Mireille Gagnon) et Lucie (Steve Cudney); la belle-sœur de: feu René Pelletier (feu Jeannine Dionne), Georgette Pelletier (feu Jacques Guillemette), Jacques Pelletier (feu Yvette Nadeau), feu Jean-Claude Pelletier, Madeleine Pelletier (feu Jacques Repper) , feu Colette Pelletier, Lise Pelletier (feu Roger Guérin, feu Serge Turgeon), Yvon Pelletier (Louise Genest), Pierrette Pelletier, feu Nicole Pelletier (Réjean Labrecque), Micheline Pelletier (Fernand Wlilliamson), Murielle Pelletier, Réjean Pelletier, Lilliane Pelletier, Denis Pelletier ,Michel Pelletier et Alain Pelletier; Robert Chateauneuf, Lise Chateauneuf (Michel Chalout), Jean Chateauneuf (Nicole Morneau), feu Lorraine Chateauneuf (Claude Doyon), Renée Chateauneuf, Guy Chateauneuf et Luc Chateauneuf. Également, elle laisse ses neveux et nièces et autres parents et amis. Un remerciement spécial à tout le personnel de l'Hôpital et du CLSC de Roberval pour l'accompagnement et les bons soins prodigués. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire parvenir leur don à la Société Alzheimer, 690, rue Saint-Sacrement Ouest, Alma (Québec) G8B 4N9 (418) 668-0161, https://www.alzheimerslsj.com/don/ et/ou à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, Québec, H1N 1C1, 1-888-768-6669.