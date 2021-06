Encore en action

Après avoir été à l’arrêt pendant 25 jours en raison de la pause internationale, le CF Montréal joue un deuxième match en quatre jours en visitant Nashville samedi soir.

La formation montréalaise a paru rouillée lors de la première demie de son match nul contre D.C. United, mercredi.

Mais c’est étrangement après la sortie de Zorhan Bassong sur un second carton jaune que l’équipe a commencé à mieux jouer, alors qu’elle se trouvait à dix joueurs contre onze.

Le défi sera autrement plus gros samedi soir parce que Nashville (3-1-5) n’est pas un client facile, avec une seule défaite en neuf matchs cette saison.

Des absents

Mais ce n’est pas seulement l’opposition de Nashville qui sera problématique pour Wilfried Nancy et sa bande.

En effet, il va manquer pas mal de monde à cette équipe qui ne dispose pas d’une profondeur uniforme.

D’abord, blessé à la cuisse droite tard en seconde demie, Clément Diop a fini le match sur une jambe parce que Nancy avait utilisé tous ses changements.

Et rien n’indique qu’il pourra reprendre l’action bientôt. Il faudra attendre les résultats de son test d’imagerie par résonnance magnétique, subi jeudi, pour en savoir plus. On peut toutefois avancer sans se tromper que James Pantemis sera d’office samedi soir.

Comme il a reçu un carton rouge pour avoir eu deux jaunes, l’arrière gauche Zorhan Bassong sera lui aussi à l’écart pendant que Victor Wanyama sera aussi suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Gros morceau

Et l’absence de Wanyama prive le CF Montréal d’un gros morceau en milieu de terrain. « C’est une grosse perte, c’est un joueur hyper important pour l’équipe », a reconnu Samuel Piette.

« C’est sûr que Victor est un numéro six pur comme moi, a-t-il poursuivi. On a déjà évolué avec différentes formations, on a beaucoup de profondeur en milieu de terrain alors on peut jouer avec la formation. »

Mais malgré toute la profondeur du monde, un milieu défensif au gros gabarit est un atout non négligeable contre cet adversaire, estime Piette.

« Contre Nashville, une équipe qui joue assez direct et qui est physique, un joueur avec le profil de Victor aurait été l’idéal. »

Plus de peur

Piette aurait bien pu faire partie des joueurs qui sont écartés de ce match puisqu’il s’est blessé quand son pied droit est resté coincé entre les jambes d’un adversaire en seconde demie.

« C’est mon pied et ma cheville droite, le même pied où je me suis blessé en début de saison. »

« Sur le coup, c’était douloureux et c’était difficile de continuer pour aider l’équipe, mais il y a eu plus de peur que de mal. »

Après une bonne nuit de sommeil et un passage chez les thérapeutes de l’équipe, les choses se sont replacées.

« J’ai eu mal en soirée, mais [grâce aux] soins reçus jeudi matin, ça va mieux et je vais pouvoir jouer le match. »

De l’action vite

Absent depuis quelques matchs en raison d’une blessure, le défenseur Kamal Miller est revenu au jeu mercredi et il a eu une charge de travail plus importante qu’il était prévu puisqu’on comprend qu’il ne devait initialement pas jouer le match au complet.

« Le plan n’était pas de jouer si tôt, je devais avoir un peu de minutes pour jouer tout le match de samedi. »

Et le volume ne diminuera pas samedi soir avec la fin du prêt de Luis Binks et la suspension de Zorhan Bassong.

« On n’a peut-être pas autant de profondeur que d’autres équipes en ce moment, mais ça met juste un peu plus de responsabilités sur Rudy [Camacho], Kiki [Struna], Joel [Waterman] et moi afin d’en faire plus. »

L’adversaire en 5 points

Belle remontée

Mercredi, Nashville est revenu de l’arrière deux fois pour battre le Toronto FC. Une première fois sur un but à l’heure de jeu. Puis, après une reprise d’avance par Toronto, Nashville a frappé deux fois en fin de match.

Aucune défaite

C’est à domicile que le Nashville SC s’exprime le mieux puisque c’est au Nissan Stadium qu’il a remporté chacune de ses trois victoires. La formation du Tennessee a de plus récolté trois verdicts nuls à la maison. C’est une autre histoire à l’étranger avec une fiche d’une défaite et de deux matchs nuls.

Encore mieux

On parlait du fait que Nashville n’a pas perdu à domicile, mais, globalement, cette équipe n’a subi qu’un seul revers en neuf rencontres depuis le début de la saison. Elle est 6e dans l’Est, mais seulement en raison du peu de points récoltés pour ses cinq verdicts nuls.

Frapper tôt

Si le CF Montréal veut faire mal à Nashville, il doit frapper dans le premier quart d’heure au cours duquel son adversaire n’a marqué aucun but cette année et en a accordé quatre, ce qui en fait son pire quart d’heure offensif et défensif.

Finale mortelle

Le CF Montréal n’a accordé qu’un seul but en première demie cette saison, mais huit en seconde. Nashville marque peu en première période, mais beaucoup en deuxième, soit neuf buts, dont cinq dans les 15 dernières minutes.