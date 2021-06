Finie la banalisation des crimes sexuels

L’époque où les tribunaux banalisaient les agressions sexuelles est révolue, a rappelé un juge en condamnant un Montréalais qui a violé une réfugiée à 42 mois d’incarcération, à la suite desquels il sera déporté.

« Personne n’a le droit de traiter un autre être humain comme un simple objet ou comme s’il était un morceau de viande », a récemment lancé le juge Serge Cimon en condamnant Alonce Paul, au palais de justice de Laval.

Paul, 41 ans, avait commis son crime en octobre 2017, contre une réfugiée sans famille au Canada. La femme avait repoussé ses avances, mais Paul n’en avait cure, se disant même « prêt à faire de la prison » pour l’avoir. Il l’a finalement violée chez elle, alors qu’elle sortait de la douche.

Au procès, la défense a soulevé des failles dans la version de la femme. Mais même si elle n’était pas parfaite, elle était sincère, si bien qu’après analyse de toute la preuve, Paul fut déclaré coupable d’agression sexuelle et de menaces.

Répugnance

Et pour le juge, il n’était pas question de condamner Paul à 18 mois de prison, comme le proposait la défense, et ce, même si le violeur avait un casier vierge.

« L’agression sexuelle est un fléau, a rappelé le magistrat. Les tribunaux l’ont trop longtemps banalisée. Bien que la vengeance n’ait pas sa place dans la détermination d’une peine, celle-ci doit tout de même refléter la répugnance de la société pour les crimes à caractère sexuel. »

Rappelant entre autres que le viol a été commis au domicile de la victime vulnérable, où « toute femme a le droit de se sentir en confiance et en sécurité », le juge a condamné Paul à trois ans et demi de pénitencier, en plus de l’inscrire au registre des délinquants sexuels pour 20 ans.

Et dès qu’il sera libre, il sera déporté, étant donné qu’il n’a pas de statut particulier au Canada.