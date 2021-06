Pour amorcer cette métamorphose, les Frères Trudel, propriétaires des lieux, lancent Fleur de Lys se réinvente : une opération qui apportera de l’animation et de la couleur sur le site juste à temps pour la saison estivale. Pour en savoir plus, Trudel Alliance vous invite à participer en ligne à sa conférence de presse haute en couleurs animée par la talentueuse Marieme et rythmée par MondoKarnaval.



C'est un rendez-vous le lundi 28 juin à 16h30 en direct de la page Facebook de Fleur de Lys!

► Soyez aux premières loges : https://www.facebook.com/fleurdelyscentrecommercial