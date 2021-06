Jennifer Lopez et Ben Affleck: la deuxième fois sera-t-elle la bonne?

Quelques semaines après avoir remis le couvert, les stars Jennifer Lopez et Ben Affleck en sont déjà à planifier l’avenir de leur couple. La chanteuse envisage même de s’installer en Californie pour être aux côtés de son homme. Comment les ex-fiancés se sont-ils retrouvés? Parviendront-ils à ranimer la flamme? Voici ce que nous savons au sujet du couple de l’heure.

Au début des années 2000, Jennifer Lopez et Ben Affleck formaient LE «power couple» de Hollywood. Complices sur les tapis rouges comme au grand écran, les deux stars semblaient filer le parfait bonheur.

Après avoir craqué l’un pour l’autre pendant le tournage du tristement célèbre navet «Gigli», les tourtereaux ont annoncé leurs fiançailles en novembre 2002. En septembre 2003, le gratin de Hollywood s’apprêtait à revêtir ses plus beaux atours pour assister au mariage du siècle quand la cérémonie a mystérieusement été repoussée, soi-disant pour cause d’attention médiatique excessive.

Quelques semaines plus tôt, une effeuilleuse de Vancouver avait raconté sa nuit torride avec Affleck et trois autres danseuses nues au tabloïd «The National Enquirer». «C’est une nuit que je n’oublierai jamais, et je suis sûre qu’il ne l’oubliera pas non plus», confiait-elle.

Le 22 janvier 2004, l’acteur et la chanteuse annonçaient avoir rompu leurs fiançailles et mis un terme à leur relation. «Bennifer», le couple chouchou du grand public, était désormais chose du passé.

Des retrouvailles printanières

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis la rupture du couple. Lopez a épousé le chanteur Marc Anthony, avec qui elle a fondé une famille. Divorcée en 2014, elle a ensuite fréquenté le danseur Casper Smart et l’ex-gloire du baseball Alex Rodriguez, avec qui elle a récemment rompu ses fiançailles.

Affleck, de son côté, a épousé l’actrice Jennifer Garner, avec qui il a eu trois enfants. Séparé depuis 2015, le couple a finalement divorcé en 2018. Les incartades du réalisateur du film «Les apparences», qui avait un faible pour l’alcool, le jeu et les aventures d’un soir, ont sonné le glas de son mariage. Aujourd’hui sobre, l’homme de 48 ans se concentre sur son rôle de père et garde le cap sur ses projets professionnels.

Les astres étaient donc alignés quand il a revu l’interprète de «Waiting for Tonight». «Ben lui a téléphoné pour savoir comment elle allait, et ils ont soupé ensemble à quelques reprises. Leur complicité est surréelle, ça coule naturellement entre eux. Ils reprennent là où ils avaient laissé», a révélé une source à E! News.

Un amour à distance? Non merci!

Maintenant qu’ils se sont retrouvés, les tourtereaux entendent bien ne pas répéter les erreurs du passé. «Ils ont parlé de ce qui n’a pas fonctionné lors de leur première relation, a expliqué un proche du couple à “Entertainment Tonight”. Ils ont tous deux acquis de la maturité, ils sont sur la même longueur d’onde et tout est facile entre eux.»

Selon E! News, la chanteuse, dont la résidence principale se trouve à Miami, aurait même décidé de s’établir en Californie, où réside l’élu de son cœur. «Elle est en train de vider la maison qu’elle avait louée, a révélé une source. Elle passera l’été entre Los Angeles et les Hamptons, mais sa résidence principale sera en Californie. Elle a déjà commencé à chercher une école pour ses enfants.»

Certains diront que c’est trop rapide, mais les années ont passé et les deux stars n’ont plus de temps à perdre. «Ils parlent de leur avenir commun, a affirmé une autre source à People. Ce n’est pas un flirt: ils prennent leur relation au sérieux et visent le long terme.»