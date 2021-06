La justice américaine deviendrait-elle plus sévère envers la police?

Un frémissement est perceptible dans le système judiciaire américain, qui semble un peu moins réticent à inculper des policiers depuis le procès du meurtrier de George Floyd.

L’agent blanc Derek Chauvin, qui a asphyxié le quadragénaire noir le 25 mai 2020 à Minneapolis, a été reconnu coupable de meurtre à l’issue d’un procès très suivi et sera fixé sur sa peine vendredi.

À l’annonce du verdict, l’avocat de la famille Floyd avait salué un «tournant historique», tant il est rare qu’un policier soit jugé coupable aux États-Unis.

Bien que les forces de l’ordre tuent en moyenne un millier de personnes par an dans l’exercice de leurs fonctions, seuls 110 policiers ont été inculpés pour meurtre ou homicide entre 2005 et 2015, selon un décompte réalisé à l’Université d’Etat Bowling Green.

Parmi eux, seuls 42 ont été reconnus coupables, dont uniquement cinq de meurtre.

Le cadre légal est «très favorable» aux policiers américains, car il leur accorde «une grande marge d’erreur», explique à l’AFP Seth Stoughton, un ancien membre des forces de l’ordre devenu professeur de Droit à l’Université de Caroline du Sud.

Les agents ont en effet le droit de tuer, tant que leur usage de la force est jugé «raisonnable» face au risque perçu.

De plus, l’enquête est souvent menée par leurs collègues et selon des règles «très protectrices», ajoute cet expert qui a témoigné au procès de Derek Chauvin.

Au niveau judiciaire, enfin, les procureurs locaux ont «une relation de travail étroite avec la police» et sont donc réticents à engager des poursuites, d’autant qu’ils savent que les procès contre les policiers sont difficiles à gagner, les jurés ayant tendance à leur «accorder le bénéfice du doute», dit-il.

«D’un peu plus près»

Depuis le procès Chauvin, un changement semble s’esquisser.

En avril, une policière de la banlieue de Minneapolis a été inculpée d’homicide involontaire pour avoir tué un jeune homme noir lors d’un banal contrôle routier.

En mai, un policier de Virginie a été inculpé pour le meurtre d’un homme abattu dans son véhicule et trois policiers de l’État de Washington pour avoir asphyxié un homme noir qui, comme George Floyd, avait supplié «je ne peux pas respirer».

En juin, trois policiers de Hawaï ont été accusés de meurtre ou complicité de meurtre pour avoir tiré sur un adolescent de 16 ans.

Dans les tribunaux aussi, ce frémissement est perceptible.

Un jury de l’Alabama a jugé coupable de meurtre un policier qui avait abattu, trois ans plus tôt, un homme suicidaire. Et un tribunal fédéral a condamné à six ans de prison un policier de St Paul qui, sans raison, avait roué de coups un quinquagénaire noir.

«J’ai l’impression que les procureurs regardent ces dossiers d’un peu plus près» et que «les jurés ont peut-être moins tendance à croire les policiers», remarque Seth Stoughton.

«Anomalie»

«Les procureurs sont sous pression» à cause «des preuves vidéo, des manifestations et de la couverture médiatique» des violences policières, note Gloria Browne Marshall, professeure de Droit constitutionnel à l’Université de la ville de New York.

Mais attention à «ne pas voir dans ces quelques dossiers la preuve d’une tendance de fond», ajoute cette Afro-Américaine en soulignant que l’immense majorité des morts causées par la police ne font toujours pas l’objet de poursuites.

Ainsi, aucune charge n’a été retenue contre les policiers qui ont abattu Andrew Brown Jr en Caroline du Nord le 21 avril, un dossier qui a pourtant suscité un fort émoi dans le pays.

Pour Mme Browne Marshall, il ne faut pas compter sur la bonne volonté de quelques procureurs mais adopter des réformes structurelles pour s’attaquer définitivement à l’impunité des forces de l’ordre. «Le système est trop corrompu, depuis trop longtemps, il nous faut une réforme de la justice pénale au niveau national», plaide-t-elle.

«Les poursuites contre Derek Chauvin étaient une anomalie», souligne-t-elle: «La question est: comment pourra-t-on les répliquer dans tout le pays ?»

L’ancien président Barack Obama n’avait rien dit d’autre le 20 avril. «Si nous sommes honnêtes, nous savons que la vraie justice va bien plus loin qu’un seul verdict dans un seul procès».