La logique est rétablie au Championnat Travelers

Jason Day a joué une superbe ronde de 62 coups (-8) en deuxième ronde du Championnat Travelers, vendredi, et occupe désormais la tête du tournoi présenté à Cromwell, au Connecticut.

Des noms plus connus ont refait leur apparition en tête du classement après une ouverture dominée par Kramer Hickok et Satoshi Kodaira. Day est parmi ceux qui ont remonté le peloton en s’offrant un parcours parfait de huit oiselets.

À -9, l’Australien n’est toutefois devant que par une frappe, puisque Bubba Watson, qui a joué une seconde ronde consécutive de 66 (-4), et le surprenant Hickok, se sont accroché. Après un 63 (-7) la veille, ce dernier n’a pu retrancher qu’un seul coup à la normale.

Il y a congestion au sommet puisque le quatrième échelon est détenu par sept golfeurs qui montrent tous un pointage cumulatif de 133 (-7) coups. L’Américain Kevin Kisner et l’Anglais Justin Rose ont d’ailleurs grimpé de 72 rangs pour occuper cette place.

Après une ronde satisfaisante de 67 (-3), jeudi, le Canadien Mackenzie Hughes s’est offert une petite frousse en frappant la balle 71 fois. Après 36 trous, il est à neuf coups de Day et a évité de justesse la coupure, établie à -2.

Scénario semblable pour l’Ontarien David Hearn, qui a lui aussi flirté avec la zone éliminatoire. Celui-ci a joué 68 (-2), après s’être contenté de la normale la veille.

Les autres Canadiens en lice en début de tournoi, Michael Gligic, Nick Taylor, Adam Hadwin et Roger Sloan, ne participeront pas aux rondes du week-end.

Deux Américaines s’échappent

Du côté de la LPGA, les Américaines Nelly Korda et Lizette Salas se sont détachées du peloton pour prendre les deux premiers rangs du Championnat KPMG, à Johns Creek, dans l’État de la Géorgie.

Korda a remis la meilleure carte de la journée, un 63 (-9), ce qui lui permet d’occuper la tête avec un cumulatif de 133 coups (-11). À une frappe derrière elle, sa compatriote Salas a fait preuve de constance en jouant à nouveau 67 (-5).

La Canadienne Alena Sharp fait partie d’un groupe de trois golfeuses qui prendront en chasse les deux représentantes des États-Unis dès samedi. L’Ontarienne a cumulé cinq oiselets et un boguey lors de ce second 18 trous. Elle est à quatre coups du sommet, à égalité avec la Française Celine Boutier et l’Américaine Cydney Clanton.

Avec une ronde de 70 (-2), Brooke M. Henderson a évité la coupure. Au 43e rang, l’athlète de 23 ans est à égalité avec la normale.