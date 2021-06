«Le CH doit gagner la finale» – Simon Gagné

Alors que le Canadien accède à la finale de la Coupe Stanley pour la première fois depuis 1993, l’ex-joueur de la LNH Simon Gagné s’est ouvert sur les douloureux souvenirs qu'il garde de son expérience de 2010.

• À lire aussi: Le Canadien en finale de la Coupe Stanley

«Moi, c’était en 2010, avec les Flyers de Philadelphie, contre les Blackhawks de Chicago. Je me suis rendu en finale et on a perdu au 6e match. C’est tellement difficile de se rendre en finale, tu ne veux pas passer à côté de ça et la perdre. Il n'y a pas une journée qui passe sans que je pense à ma défaite», explique Simon Gagné en entrevue à QUB radio.

L’ex-joueur dit avoir eu beaucoup de difficulté à se remettre de cette défaite.

«Ça aurait été incroyable, de la gagner. L’été avait été pénible. Même la saison après, ça avait été dur, les années suivantes aussi. L’équipe qui va perdre va trouver ça très, très difficile», déplore-t-il.