L’Espace patrimonial Félix-Leclerc invite le grand public à découvrir «Le parcours d'un flâneur», à travers deux expériences extérieures alliant l’art actuel, la nature et la poésie de Félix Leclerc. Plusieurs œuvres de l’artiste multidisciplinaire Giorgia Volpe, dont les pratiques marient savoir-faire traditionnel et patrimoine environnemental, parsèment le parterre avant et l’érablière attenante à l’Espace patrimonial Félix-Leclerc, situé à Saint-Pierre-de-l’Île d’Orléans. Voilà un dialogue prometteur entre l’héritage de Félix Leclerc et les artistes contemporains.

Un parcours en deux expériences

Les tourne-vents de l’Île mettent visuellement et poétiquement en valeur ce site bucolique, qu’il fait bon habiter le temps d’un pique-nique ou d’une lecture. Construits à partir de matériaux recyclés récupérés dans la cabane à sucre du site, ces tourne-vents dévoilent des mots tirés du «Dernier calepin», un recueil de poésie et de réflexions de Félix Leclerc.

Quand les arbres s'endorment, se la couler douce... s'inspire de la relation de Félix Leclerc avec la nature. Dans l’environnement naturel et enchanteur de l’érablière, cette installation est une invitation à vivre une expérience immersive et intimiste en pleine nature.

Pour compléter l’expérience, les visiteurs sont conviés à se rendre sur le site web du parcours (felixleclerc.com) ou à visiter les expositions intérieures de l’Espace.

Perpétuer à mémoire et l’œuvre

La Fondation Félix-Leclerc, qui administre les activités de l’Espace, a pour mandat de perpétuer la mémoire et l’œuvre de Félix Leclerc. La connaissance, la reconnaissance, l’appropriation et la transmission de ce patrimoine (chanson, poésie, théâtre et valeurs écologiques) sont au cœur de la mission patrimoniale, des objectifs et des initiatives que poursuit la Fondation.