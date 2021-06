Le PLC nomme un nouveau directeur de campagne

Le Parti libéral fédéral a nommé un nouveau directeur de campagne pour les prochaines élections, une annonce qui tombe alors que les spéculations continuent d’aller bon train concernant le déclenchement d’une élection générale avant la fin de l'année.

Azam Ishmaël, né à Châteauguay, est un collaborateur de longue date au sein du parti. Il a été directeur de «la sortie du vote» aux élections de 2015, lors desquelles Justin Trudeau a été porté au pouvoir avec une majorité. Il est par la suite devenu directeur national du parti, en 2017.

Justin Trudeau et ses ministres n’ont toujours pas dévoilé leurs cartes concernant les élections à venir, ceux-ci martelant depuis des mois que la priorité du gouvernement était la gestion de la sortie de la pandémie et la relance économique.

Avec cette annonce, qui arrive à peine la session parlementaire terminée, il sera encore plus difficile de freiner les rumeurs d’élections.

«Au cours de la dernière année, les bénévoles et organisateurs libéraux ont tenu plus de 15 Fins de semaine d’action virtuelles pour prendre des nouvelles de leurs voisins et des membres de leur communauté, et plus de 10 000 bénévoles ont joint bien plus d’un million de Canadiens afin de connaître leurs priorités. Le parti a également déjà désigné des candidats dans 172 circonscriptions à travers le Canada», a fait savoir le Parti libéral du Canada dans un communiqué vendredi.

Azam Ishmael joindra ainsi l’équipe du Comité de la campagne nationale, coprésidé par la ministre Mélanie Joly et de l’ex-ministre Navdeep Bains.