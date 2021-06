Le tourisme bat son plein à Rimouski

La saison du tourisme s’active au Bas-Saint-Laurent et la ville de Rimouski n’y fait pas exception, plusieurs personnes étant notamment attendues samedi pour participer à la grande traversée à pied vers l’île Saint-Barnabé.

Les gens pourront ainsi embarquer sur le bateau «Le Rimouskois» à partir de la marina de Rimouski afin de s’adonner à de nombreuses activités organisées.

Un événement qui arrive au moment où bon nombre de touristes venant de tout le Québec et du reste du Canada profitent du début de la période estivale pour visiter la ville et ses environs.

«Les touristes sont arrivés tôt cette année et on sent que c’est un peu comme si la visite arrivait enfin à la maison», a mentionné Isabelle Poirier, responsables des communications pour Tourisme Rimouski.

Vu la fermeture des frontières internationales, les voyageurs ont donc pris la décision d’explorer un peu la Belle Province.

Et plusieurs établissements d’hébergement affichent déjà complet, à l’instar des terrains de camping qui ont la cote parmi les touristes.

La saison touristique devrait gagner en ampleur au fur et à mesure que l’été avance, avant de connaître une baisse juste après la fête du Travail, a ajouté Mme Poirier.

