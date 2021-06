Pensionnats autochtones: les Canadiens «horrifiés et honteux», dit Trudeau

«Les Canadiens aujourd’hui sont horrifiés et honteux de la façon dont notre pays a agi», a déclaré Justin Trudeau vendredi, au lendemain de l’annonce de la découverte de 751 tombes sur le site d’un pensionnat autochtone en Saskatchewan.

Le premier ministre a annoncé la conclusion d’une entente de 4,9 millions $ avec des communautés autochtones de la Saskatchewan, incluant la Première Nation de Cowesses, pour entreprendre et continuer des recherches sur des sites de pensionnats.

«C’est un morceau de notre passé qui résonne, fait écho et continue d’être une réalité de conséquences pour de nombreux Canadiens aujourd’hui», a déclaré M. Trudeau.

Pandémie de COVID-19

Par ailleurs, le premier ministre a confirmé que plus de 9 millions de doses de Pfizer seront livrées au pays d'ici la fin du mois de juillet.

Aussi, 26% des Canadiens ont reçu leur 2e dose de vaccin contre la COVID.

«Si on reste sur cette lancée, en faisant attention et en se faisant vacciner, le nombre de cas va continuer à diminuer (...) Faites-vous vacciner quand c’est votre tour, ça va vous protéger et protéger votre famille», a-t-il lancé.

- avec TVA Nouvelles

