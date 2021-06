Les nouveaux policiers de la pensée sont parfaits

Avez-vous déjà été jeune ? Avez-vous déjà dit ou fait des bêtises, des conneries, des sottises ? Êtes-vous déjà tombé, vous êtes-vous relevé, puis avez-vous rechuté ensuite ?

Moi je réponds oui à toutes ces questions. Et je pense sincèrement qu’on est tous imparfaits, qu’on a tous déconné, à un moment ou à un autre.

Mais les Nouveaux Policiers de la Pensée, eux, sont parfaits. Et ils traquent, une matraque à main, la moindre faute, la moindre erreur.

La dernière victime de leur Inquisition, c’est la jeune Billie Eilish.

EILISHMANIA

Mon fils est le fan #1 de Billie Eilish. Il porte son t-shirt Billie Eilish sous son chandail Billie Eilish en écoutant du Billie Eilish et en feuilletant le livre de photos de Billie Eilish, sous l’affiche de Billie Eilish qui trône sur le mur de sa chambre. Et son père et moi sommes aussi devenus gagas de cette talentueuse auteure-compositrice-interprète de 19 ans.

Alors quand j’ai entendu dire qu’elle avait tenu des propos racistes, j’étais interloquée. Quel genre de modèle est-elle pour Fiston ? Raciste, c’est la pire accusation possible en ce moment.

Sauf que quand on gratte un peu, toute cette histoire se dégonfle complètement.

Billie Eilish est accusée d’avoir proféré un mot raciste, une expression offensante pour désigner les Chinois, l’équivalent du mot en N pour les Noirs. Sauf que ce n’est pas du tout ça !

Dans une vidéo d’elle quand elle avait 13-14 ans, elle fait semblant de chanter les paroles de la chanson Fish de Tyler the Creator qui, lui, utilise une insulte anti-asiatique.

Elle est aussi accusée d’avoir imité l’accent asiatique dans une autre vidéo.

Or, il s’agit plutôt d’une espèce de langue inventée, de charabia, comme à peu près tous les enfants du monde ont déjà baragouiné pour s’amuser entre eux.

Mais le mal était fait. Dénoncée de toutes parts par la police de la bien-pensance, portée au banc des accusés par un internaute sur Tik Tok dont on ne connaît que le prénom, Billie Eilish a dû s’excuser.

Même le prestigieux New York Times, qui est rendu la Bible des petits Curés de Gauche, a écrit : « Les personnes célèbres sont sous haute surveillance pour leurs actions passées et on attend d’elles qu’elles utilisent leurs plateformes pour le bien social. »

Bille Eilish avait 14 ans quand cette vidéo a été tournée. Quatorze ans, bordel !

J’aimerais bien que les Inquisiteurs qui passent au peigne fin les moindres faits et gestes des gens célèbres nous donnent accès à tous leurs dossiers pour qu’on voie s’ils sont aussi purs, aussi saints, aussi parfaits qu’ils le prétendent.

Pour qu’on puisse nous aussi sortir notre matraque et leur taper sur les doigts pour le moindre mot déplacé qu’ils ont utilisé à la maternelle...

LA MORALE DE L’HISTOIRE

Mon fils va continuer d’être un fan fini de Billie Eilish. On a déjà acheté des billets pour aller la voir au Centre Bell en février 2022.

Mais je vais lui apprendre une leçon à retirer de toute cette affaire : « On a tous fait des bêtises. On a tous dérapé, on a tous des coins d’ombre. Mais méfie-toi de ceux qui se prétendent parfaits et font la morale aux autres. Ce sont souvent les pires salauds ».