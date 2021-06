Les travaux sur le pont nuisent aux soins de santé

L’impact des travaux sur le pont Pierre-Laporte se fera ressentir jusque dans le système de santé alors que l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) suspendra des services et que des chirurgies non urgentes seront reportées.

Une famille de Québec, dont un enfant est suivi par un orthophoniste au centre de service du chemin Saint-Louis de l’IRDPQ, a été surprise d’apprendre que la succursale sera en partie fermée du 28 juin au 7 juillet et du 9 au 20 août.

Par courriel, l’orthophoniste leur a proposé des thérapies par visioconférence, l’envoi de matériel pour travailler à la maison ou de prendre une pause pour l’été.

La famille, qui n’a pas voulu être identifiée, trouve extrême la décision de fermer l’institut. Elle estime que le suivi virtuel n’est pas non plus une option valable, puisqu’il ne fonctionne pas bien avec leur enfant.

Secteur névralgique

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a invoqué « des raisons de sécurité en lien avec un risque important d’être coincé pendant plusieurs heures dans des bouchons de circulation et les risques associés de cette clientèle vulnérable », pour fermer le centre de service du chemin Saint-Louis durant les deux périodes de travaux sur le pont Pierre-Laporte, a indiqué sa porte-parole Annie Ouellet.

La décision ne touche toutefois pas le bâtiment principal de l’IRDPQ sur le boulevard Wilfrid-Hamel.

Le CIUSSS dit avoir tenu compte notamment de l’emplacement dans un secteur de congestion majeur, de la demande du ministère des Transports de limiter la circulation à l’approche des ponts et de la possibilité d’offrir des services en visioconférence ou à domicile.

Le centre sur Saint-Louis demeure toutefois ouvert « pour les services de réadaptation essentiels ».

Accommodements au CHU

De son côté, le CHU a indiqué que des chirurgies non urgentes peuvent être reportées pour les patients de la Rive-Sud qui ne peuvent pas être hébergés sur la Rive-Nord à la suite de l’opération. Ceux qui auront un hébergement garderont leur rendez-vous.

« Le but est de faire le moins de report possible. On a déjà dû reporter des chirurgies non urgentes en raison de la COVID », affirme Bryan Gélinas, porte-parole du CHU.