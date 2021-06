L’homme dans toute sa splendeur

Je voudrais vous parler de cette espèce d’homme que j’appellerais « l’homme-chat », à cause de son comportement qui le rapproche singulièrement de l’espèce féline. Quand un chat veut sa pitance il miaule, tourne autour de sa maîtresse, se rend près de l’armoire où elle range sa nourriture. Après avoir dégusté le repas convoité, la panse bien pleine, il devient subitement indépendant en se foutantcomplètement de sa maitresse.

Il agit pareillement quand il a besoin d’affection et souhaite des caresses. Il fait le beau pour se faire flatter, et quand il en a assez, il se retire dans un coin tranquille, en se foutant encore de sa maîtresse. Imaginez-vous donc que ce type de comportement s’applique de façon identique à l’homme.

Quand le chat réussit à capturer une souris, il joue avec un certain temps. Il aime sa proie comme il aimerait un jouet. Il la protègepour ne pas se la faire enlever. Mais quand il en a assez de jouer, il mange la souris, son joujou tant aimé il y a à peine quelques minutes.

Que fait « l’homme-chat » pensez-vous ? Il attire la femme, puis il s’en sert pour satisfaire ses besoins. Comme il ne tolère pas de se la faire enlever il la confine au maximum. Et quand par malheur ça arrive quand même, que fait-il vous pensez ? Et bien il la tue tout simplement.

En période de rut, le chat est capable de se battre à mort pour posséder une femelle, n’importe laquelle d’ailleurs. Et dès la chose faite, il se retire tout simplement sans demander son reste. Au moins la chatte engrossée elle, aura l’instinct d’élever SEULE ses petits. Ainsi en est-il de l’homme et de la femme. Il lui fait des enfants et elle s’en occupe, parfois jusqu’à la mort.

Telle est mon opinion

J’aurais apprécié vous voir spécifier que tel est le comportement d’une catégorie d’homme qui est loin de former la majorité de la gent masculine, mais qui prend une grande place médiatique vu les horreurs que leurs désordres mentaux les incitent à commettre.