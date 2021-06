Marc-André Fortin: un été sur scène

Le gagnant de «Star Académie» 2005 Marc-André Fortin sera sur scène tout l’été en compagnie de deux chanteuses, Renee Wilkin et Margau, alors qu’ils présenteront le spectacle «Deux, les plus grands duos». C’était le prétexte idéal pour prendre des nouvelles du chanteur.

Marc-André, parle-moi du spectacle «Deux, les plus grands duos»...

C’est un spectacle que nous devions faire l’été dernier et qui a été reporté. Il y a de la bien bonne musique, dont de grands duos, mais aussi des chansons que nous avons transformées en duos. Je partage la scène avec deux grandes voix féminines, Renee Wilkin et Margau. Nous le présenterons d’abord à Repentigny, puis à Victoriaville.

Dans quel type de répertoire pigez-vous pour ce spectacle?

Nous interprétons de beaux grands duos québécois, je pense à ceux de Marjo et Gerry Boulet ou de Ginette Reno et Jean-Pierre Ferland, et nous puisons aussi dans le jazz et le country. Il y a un tableau sur les Beatles, mais aussi des chansons plus contemporaines. Il y en a vraiment pour tous les goûts.

On te retrouve souvent dans ce genre de concert. Est-ce quelque chose que tu aimes particulièrement faire?

Oui, vraiment, même que j’ai besoin de participer à des spectacles collectifs. C’est bien de faire des spectacles en solo de temps en temps, mais ce que j’aime vraiment est de partager la scène avec d’autres artistes. C’est un grand plaisir dont je ne me prive pas.

Comment est-ce pour toi de retrouver la scène après si longtemps?

Je suis bien content, mais ça fait quand même un peu bizarre. Au début des répétitions, j’avais toujours le pied sur le frein, c’était presque trop beau pour être vrai, j’avais peur que ça s’arrête à nouveau. Mais cette fois-ci semble être la bonne.

Tu fais aussi partie du spectacle «12 voix, un piano»?

Oui, nous sommes plusieurs chanteurs à y participer en alternance, et je ferai quelques spectacles cet été quand mon horaire le permettra. C’est un autre beau spectacle qui sera présenté au Théâtre Palace, à Arvida, au Saguenay. Je vais être dans les sept dernières représentations et ma blonde, Caroline Riverin, en fait aussi partie.

Justement, peut-on s’attendre un jour à vous voir faire un spectacle ou un disque ensemble, Caroline et toi?

On a déjà eu le projet de faire un album, mais ç’a été repoussé. Son commerce, Mlle Café, l’occupe beaucoup et elle travaille ces jours-ci avec Lara Fabian. Nous ne sommes pas fermés à l’idée de collaborer un jour, mais pour l’instant, nous avons nos projets chacun de notre côté.

Qu’est-ce qui a occupé ces derniers mois de pandémie pour toi?

Lors du premier confinement, je me suis lancé dans des travaux dans la maison qui traînaient depuis fort longtemps, de petites rénovations comme peinturer l’extérieur de notre maison au complet! (rires) J’ai fait ça tout seul, trois couches, et tout ça au pinceau, donc je vais m’en souvenir longtemps! J’ai aussi un autre emploi dans la vie, et ça m’a occupé.

Quel est ton autre emploi?

Je suis homme à tout faire dans une maison privée et j’aime beaucoup ça. Je peux établir mon horaire en fonction des spectacles et j’aime beaucoup exploiter mon côté manuel. J’aime le travail manuel, ça me repose l’esprit.

On a eu une nouvelle édition de «Star Académie» cette année. Est-ce que ça a fait remonter des souvenirs?

Oui, de bien beaux souvenirs, et je trouvais que les candidats étaient beaux à voir ensemble. Ils ont réussi à rendre un bon «show» de télévision malgré les contraintes qu’ils ont eues. J’étais fidèle au poste soir après soir.

As-tu des projets de disque en chantier?

Mon album «D’où je viens» est sorti au tout début de la pandémie, en mars 2020, alors j’aimerais bien présenter ces chansons sur scène. Mais je n’ai pas de nouvelles chansons en chantier. J’aimerais écrire mes propres chansons, et je compte m’y mettre bientôt.

«Deux, les plus grands duos» sera d’abord au Théâtre Alphonse-Desjardins à Repentigny, du 18 juin au 17 juillet, puis au Carré 150 de Victoriaville du 22 juillet au 7 août (revuedeux.com). Marc-André participera au spectacle «12 voix, un piano», au Théâtre Palace à Arvida, au Saguenay, les 3 et 14 août, puis du 19 au 21 août (diffusion.saguenay.ca). On peut le suivre sur facebook.com/marcandrefortinchante.