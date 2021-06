Où est passé l’empathie dans notre société?

Nos chers enfants-rois devenus grands, on fait beaucoup de ravages et colporté des horreurs pendant cette pandémie dont nous ne sommes pas encore sortis. Ils ont répété à qui voulait l’entendre qu’il n’y avait rien de grave à voir tous ces vieux qui mouraient de la COVID, puisqu’ils seraient morts de toute façon.

Mais en ce qui les concerne eux, leur santé mentale valait bien ce petit voyage d’agrément dans le sud alors que c’était défendu, tout comme ce souper interdit entre amis, et cette location d’un chalet pour cinq couples au temps des fêtes. Ils méritaient bien ça, eux, qui n’en ont d’ailleurs rien à foutre des stupides règles à Legault.

Tout ça pendant que mes parents de 76 et 71 ans, ont été tous les deux emportés par la COVID, alors que les médecins leur avaient prédit une vieillesse agréable, pour peu qu’ils contrôlent leur diabète. Ils avaient donc encore des années de choses intéressantes à faire et à voir.

Et bien non, c’est terminé tout ça pour eux, car Ils sont morts. Ma mère lors de la première vague et mon père lors de la deuxième. Je prends la peine ici de remercier ceux et celles qui n’ont jamais suivi les règles, car je tiens à me montrer gentille et empathique avec eux ! Mes parents dites-vous ? Who cares ? Pourvu qu’eux, ces chers concitoyens insouciants face aux autres, passent un bon weekend !

Alina

Maintenant que votre légitime cri du cœur est lancé, j’espère que de votre côté vous allez cesser de dépenser des énergies à en vouloir à ces citoyens inconscients pour vous concentrer à vivre un deuil plus serein.