Quelques trucs pour ne pas perdre le sommeil à cause de vos placements

On connaît un début d’été vraiment libérateur, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est descendu sous la barre de 100 et tout le Québec passe au vert. On flaire la fin du cauchemar, les amis, le barbecue, la coupe aussi.

J’hésite à vous infliger ce souvenir, mais je vous invite à vous remémorer comment vous vous sentiez en mars 2020 (je sais, ark !). Je souligne qu’on ignorait alors la longueur du maudit tunnel dans lequel on s’engageait (pas le 3e lien, mais celui au bout duquel on désespérait de voir une lumière).

Ce qui nous angoissait au début, ce sont nos placements qui fondaient. Se replonger à ce moment-là permet de recadrer sa tolérance au risque.

Savoir se connaître

On ne sait jamais mieux de quoi on est capable qu’après une sévère correction boursière.

Mais de quoi parle-t-on ici ? De sa capacité à encaisser des pertes à court terme sans céder à ses émotions.

Le problème, c’est que le mauvais souvenir finit par s’émousser. Dans un marché comme on connaît depuis mars 2020, on a tendance à se croire plus solide qu’on ne l’est en réalité. Je me rappelle encore comment de petits investisseurs étaient affolés au printemps de l’année dernière. Il y en a dans le lot qui ont depuis rembarqué dans le train en se faisant passer pour Rambo.

Les périodes pendant lesquelles les bourses montent peuvent s’étirer longtemps, assez pour faire oublier les nuits blanches que nous a fait subir le dernier krach.

Les corrections, elles, se produisent de manière subite. Elles durent en général moins longtemps, mais elles sont plus prononcées. Quand la descente se fait plus doucement, elle peut s’allonger, et ça ne joue pas moins sur les nerfs (en ce qui me concerne, c’est plus douloureux).

Fuir le stress inutile

Ce ne serait pas un problème si ça n’occasionnait pas du stress intense et des pertes financières. N’importe qui devient un peu anxieux en voyant son portefeuille dégringoler de 30 %. Il y en a cependant qui en perdent le sommeil et qui vendent leurs placements de peur que leur situation empire. Faute d’avoir respecté leur tolérance aux variations du marché, ce monde-là s’appauvrit.

Pour ne pas en arriver là, il faut s’assumer, on n’est pas tous des durs à cuire. Si on est le moindrement pépère, il faut s’en tenir à un portefeuille plus prudent, comptant une portion moins importante d’actions.

Dormir sur un portefeuille équilibré, ce n’est pas le genre d’exploit dont on se gargarise autour du barbecue, mais ça reste l’option la plus payante pour l’investisseur un peu nerveux.

De toute façon, les seuls exploits qui nous intéressent en ce début d’été, ce sont ceux qui se passent sur glace.

Le profil d’investisseur

À part l’élément émotionnel, d’autres aspects pèseront dans les décisions de placement. On entre alors dans la notion plus large du « profil d’investisseur » :