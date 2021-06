Un beau 5000$

Photo courtoisie

La remise officielle d’un montant de 5000$ par Banque Scotia, dans le contexte du mois du Salon de l’auto de Québec, s’est effectuée le 9 juin dernier chez Honda Charlesbourg, en compagnie des représentants officiels de la Banque Scotia, collaborateur officiel du Mois du Salon de l’auto, de la Corporation Mobilis et du Salon international de l’auto de Québec (SIAQ). L’heureux gagnant, David Landry, pourra alléger son prêt-auto ou encore réaliser un projet de son choix. De gauche à droite sur la photo: Guy Duplessis, président de la Corporation Mobilis et du SIAQ; Sylvie Gagnon, directrice des ventes principale – Région de Québec (Scotia); le gagnant, David Landry; Denys Ouellet, vice-président de district pour la grande région de Québec (Scotia); Richard Fortin, directeur des ventes de véhicules neufs, Honda Charlesbourg, et Charles Drouin, chef de la direction de la Corporation Mobilis et du SIAQ.

Un bénéfice record

Photo courtoisie

Plus de 800 personnes de Québec et de Montréal ont participé, le 11 juin dernier, au souper-bénéfice de la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation. Coprésidée par Jean-Pierre Léger, vice-président du conseil d’administration de la Fondation Famille Léger, et par Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale, cette présentation spéciale a permis d’amasser un bénéfice record de 270 000$ qui permettra de verser des bourses à des étudiants madelinots qui doivent quitter l’archipel pour poursuivre leurs études. Comme il était impossible de tenir le traditionnel souper au homard sur le Vacancier CTMA, la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation avait créé une nouvelle formule en invitant ses fidèles amis et donateurs à se faire livrer leur boîte-repas gastronomique aux saveurs des Îles. Depuis les 20 dernières années, c’est plus de 3 M$ qui ont été amassés grâce aux soupers de homard annuels de la Fondation.

60 ans de mariage

Photos courtoisie

Claude Verreault et Dina Boulanger (photo), de Québec, ont célébré hier, le 24 juin, leur 60e anniversaire de mariage. Le couple s’était en effet marié en 1961 à l’église Saint-Roch de Québec (photo). Les deux octogénaires ont eu une vie active assez bien remplie alors que Dina avait son studio de conditionnement physique pendant que Claude était typographe à l’Action Catholique et aussi chez Caractéra. Ils profitent de leurs retraites pour danser, pour cuisiner et pour voyager. Leurs deux filles (Lina et Lucie) les qualifient de couple d’exception, jeune de cœur, très amoureux, encore passionné, heureux et ricaneux. Félicitations à vous.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 25 juin 1951. La compagnie Columbia Broadcasting System (CBS) diffuse une émission en couleurs intitulée Première à partir de New York dans quatre villes américaines: Boston, Philadelphia, Baltimore et Washington. Seuls les téléviseurs expérimentaux, 40 au total, pourront capter les signaux. Il faudra attendre cinq ans pour que des stations commencent à produire des émissions en couleurs.

Anniversaires

Photo courtoisie

Denys Arcand (photo), réalisateur (La chute de l’empire américain), 80 ans... Michel Côté, comédien de théâtre, de télé et de cinéma, 71 ans... Roméo Dallaire, militaire, politicien et auteur, 75 ans... René Corbet, ex-joueur de la LNH (Nordiques Avalanche, Flames, Penguins), 48 ans... Carly Simon, chanteuse et compositrice américaine, 76 ans... Robert Charlebois, chanteur populaire québécois, 77 ans... Michel Tremblay, auteur québécois (Les Belles Sœurs), 79 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 25 juin 2016: Maurice G. Dantec (photo), 57 ans, auteur d’origine française, écrivain de science-fiction (Les Racines du Mal) qui vivait à Montréal depuis 1989... 2019: Bryan Marshall, 81 ans, acteur britannique comptant un grand nombre de rôles à son actif... 2018: Paul Gérin-Lajoie, 98 ans, l’homme derrière la création du ministère de l’Éducation du Québec et la fondation qui porte son nom... 2018: Richard Harrison, 77 ans, une des vedettes de la populaire télé-réalité américaine Pawn Stars... 2015: Patrick Macnee, 93 ans, acteur britannique, star de la série télévisée Chapeau melon et bottes de cuir... 2015: Hélène Monette, 55 ans, poète et romancière québécoise... 2012: George Randolph Hearst, Jr., 84 ans, président et chef de la direction de Hearts Corporation... 2009: Michael Jackson, 50 ans, le Roi de la pop... 2009: Farrah Fawcett, 62 ans, actrice américaine... 2007: Chris Benoit, 40 ans, lutteur professionnel canadien... 2002: Jean Corbeil, 68 ans, politicien québécois... 1997: Jacques-Yves Cousteau, 87 ans, océanographe français.