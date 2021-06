Un deuxième rendez-vous

Pour la première fois de la saison, le CF Montréal va affronter un adversaire pour un second match.

Lors du premier rendez-vous entre les Montréalais et Nashville, à la fin avril au Tennessee, le CF Montréal avait rapidement pris l’avance 2 à 0 en première demie.

Nashville était toutefois revenu de l’arrière pour égaler la marque lors des 45 dernières minutes. Et c’est la même équipe teigneuse qui n’abandonne pas qui va se pointer samedi soir au Nissan Stadium.

Agressive

Wilfried Nancy aime faire de la vidéo. Beaucoup de vidéo. Il a donc passé beaucoup de temps à analyser Nashville.

« C’est la même équipe, on connaît leur qualité et leur intention de mettre beaucoup de pression sur le porteur du ballon. »

« C’est le même système et la même animation, a-t-il poursuivi. Nous allons devoir être meilleurs défensivement et avoir une meilleure contenance afin de finir nos actions. »

Qui plus est, c’est une équipe qui aime envoyer beaucoup de ballons dans la surface, alors il faudra en faire plus pour protéger l’espace défendu par James Pantemis.

« J’ai regardé pas mal de leurs derniers matchs, a noté Nancy, c’est une équipe qui est très agressive sur les centres. Il faudra ne pas défendre trop proche de notre boîte et bloquer les centres. »

Constance

Et à l’autre bout du terrain, l’équipe doit trouver une plus grande constance pour envoyer le ballon au fond du filet.

« Les chances de marquer sont assez présentes, assure Samuel Piette. C’est un peu l’histoire de notre saison. »

« Dans le dernier tiers, on manque un peu de finesse et de justesse et on ne prend pas la bonne décision pour finir l’action. »

Et il faut se demander si l’un des maillons les plus importants de l’attaque, Romell Quioto, sera en mesure de jouer, lui qui n’était pas sur le banc mercredi.

« Romell a commencé à s’entraîner en début de semaine, si tout se passe bien il sera disponible pour le match contre Nashville », a précisé Wilfried Nancy.