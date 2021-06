Un premier ministre résolument décomplexé

L’intensité et la durée de la lune de miel soudant François Legault à une forte majorité de Québécois sont exceptionnelles. Même la pandémie, incluant une première vague plus meurtrière ici, ne l’a aucunement affaiblie.

Son nationalisme dit pragmatique fait mouche. Idem pour sa défense de la « fierté » nationale servie à toutes les sauces. Sa capacité à y rallier jusqu’à son homologue fédéral, Justin Trudeau, impressionne.

Y compris même pour son recours décomplexé à la clause dérogatoire et sa proposition d’amender unilatéralement la Constitution de 1867 pour y reconnaître la nation québécoise et sa langue officielle.

Pour un ex-ministre péquiste, jadis réputé le souverainiste le plus « pressé », la métamorphose est complétée. Pour bien des Québécois, elle est surtout réussie. En cela, le premier ministre leur renvoie leur propre reflet.

Or, face à des leaders à la popularité singulière, il y a toujours plus que les programmes, les lois, les discours, etc. Il y a aussi la personnalité. L’essence. Le facteur humain. Du moins, le temps que la popularité dure.

Moins spectaculaire

René Lévesque était un communicateur né, immensément charismatique, mais facile d’approche. Jacques Parizeau brillait par la force de son intellect et un volontarisme incomparable à nul autre premier ministre du Québec.

Le charisme de Lucien Bouchard soulevait les foules. L’humilité et l’humour raffiné de Robert Bourassa étaient légendaires. Etc.

Et François Legault ? Plus difficile à saisir parce que moins spectaculaire. Lorsqu’il rencontre « ses » citoyens face à face – une rareté en pandémie –, c’est là que sa personnalité se déploie vraiment.

Exemple : cette semaine, il est allé voir les gens de Mascouche après le passage d’une tornade. Longuement, il a fait le tour des citoyens les plus affectés, dont la famille de Jacques Lefebvre, décédé sous la tempête.

Ses échanges étaient tous d’un naturel désarmant. Ses questions, simples et directes. Son intérêt, réel. Lorsqu’il disait à quelqu’un que son entourage, ou le maire s’occuperait de ses problèmes, ça se voyait que ce serait le cas.

Il osait même parfois des pointes d’humour. Question d’alléger l’atmosphère. À un homme lui montrant sa voiture amochée, François Legault lui a lancé, sourire en coin : « Là, c’est difficile de vous plaindre parce que vous avez une BMW ! » Pas sûr que la même blague, sortant de la bouche de Justin Trudeau, serait passée aussi bien...

Seul sur la glace

François Legault a beau être millionnaire – au point de ne pas connaître le prix moyen des logements à Montréal –, son statut financier privilégié ne se sent pas « sur le terrain », comme on dit.

Avec ses citoyens – qu’ils soient bleu caquiste ou non, qu’ils aiment ses politiques ou non, qu’ils le trouvent populiste ou non –, sa simplicité d’approche prend vite le dessus.

En campagne électorale, c’est une arme puissante. Encore plus si les autres chefs en sont, disons, moins bien équipés.

Évidemment, la personnalité d’une ou d’un leader politique n’explique pas tout. D’autant plus que la popularité n’est jamais éternelle. Même René Lévesque avait dû quitter la politique dans le déshonneur. C’est pour dire.

Pour François Legault, le jour où sa propre popularité s’étiolerait est sûrement encore très éloigné.

D’où l’importance, à force de régner seul sur la glace politique devant des partis d’opposition décontenancés, de ne pas laisser l’arrogance s’installer.