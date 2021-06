Festival de la chanson de Tadoussac: un sentiment de libération

TADOUSSAC | La COVID-19 n’a pas encore capitulé, mais quand tous les spectateurs se sont levés pour danser au son de la musique d’Ariane Roy, vendredi après-midi, lors du premier concert du 37e Festival de la chanson de Tadoussac, on a senti quelque chose comme un sentiment de libération.

Enfin ! Après plus de 15 mois de pandémie, les festivals ont droit de cité au Québec. Nous pouvons de nouveau nous regrouper près d’une scène, préférablement à l’extérieur, pour écouter de la musique.

Ajoutez à cela la victoire du Canadien, jeudi, et vous pouvez imaginer que le niveau de bonheur à Tadoussac approchait la note parfaite de 10, vendredi.

C’était même plaisant de renouer avec les spectateurs qui filment le concert avec leurs téléphones intelligents. C’est vous dire à quel point on passait l’éponge sur tout tellement on s’était ennuyés.

Sur la scène, celle qui avait l’honneur de casser la glace souriait à belles dents en voyant la foule réagir à ses mélodies pop. « Je trouvais que ça rappelait tout ce qui nous a manqué pendant un an : l’effervescence d’être ensemble à regarder un show de musique », a confié Ariane Roy, quelques minutes après la fin de sa prestation.

Des spectateurs heureux

Photo Cédric Bélanger

Annick Tremblay et Rodrigue Maltais sont des habitués du Festival de Tadoussac. Il n’était pas question pour eux de rater le premier concert de la relance. « Nous venons à toutes les années et c’était important pour nous d’y être. Nous avons des billets pour une dizaine de spectacles », ont dit les deux festivaliers de Sacré-Cœur.

« C’est vraiment le fun de pouvoir voir de la musique en personne. Je suis très excitée », a pour sa part avoué Catrie Aubry, de Chambly, qui participe au festival pour la première fois avec son amoureux, Benoit Lafrance.

Étant donné que peu de places sont disponibles pour chaque concert, Sébastien Bourget et Claudia Vaillancourt ont seulement réussi à avoir des billets pour le spectacle d’Ariane Roy.

Ils ont quand même fait le voyage de Québec pour y assister. « On s’est ennuyés des festivals », ont-ils prétexté.

Ambiance festive

Photo Cédric Bélanger

Malgré la pluie qui tombait, le plaisir a été décuplé, sur l’heure du souper, grâce au folk-rock dynamique du groupe Bon Enfant. À l’invitation de la charismatique chanteuse Daphnée Brissette, tout le monde s’est levé d’un trait dès le début de leur performance.

Au diable la pandémie et l’averse. Pendant que Bon Enfant épluchait les titres de son premier album éponyme, paru en 2019, ça se déhanchait furieusement au parterre et ça chantait à tue-tête.

Ce n’était ni un petit ni un moyen party. Juste un beau party qui fait du bien à l’âme après 15 mois de pandémie.

Les Trois Accords, Marie-Pierre Arthur et Plants and Animals sont les têtes d’affiche, de samedi, au Festival de la chanson de Tadoussac.

Une relance bienvenue pour les commerçants

Le retour du Festival de la chanson sonne comme de la musique aux oreilles des commerçants de Tadoussac, qui doivent cependant composer avec le nouvel horaire de l’événement et une pénurie de main-d’œuvre qui s’aggrave sans cesse.

Terrasses bondées

Charles Robert

Maire de Tadoussac

Depuis jeudi après-midi, la terrasse du Café Bohème est presque constamment bondée d’artistes et de touristes. C’est un des lieux de prédilection pour casser la croûte entre deux concerts.

« Jeudi, nous avons eu une très bonne soirée. Aujourd’hui [vendredi], ça n’a pas arrêté », se réjouit la copropriétaire, Aurore Perrinel.

Selon le maire, Charles Robert, le retour du festival, après une année d’absence, permet de devancer le début de la saison touristique de quelques semaines par rapport à 2020. « Le village n’a jamais été aussi animé à cette date-ci. C’est certain que le festival fait son effet. »

Un impact à évaluer

En raison de la décision des organisateurs de tenir le festival sur 11 jours au lieu des quatre habituels, le maire croit que l’impact de l’événement « sera moins fort, mais plus long ».

Dans les commerces, on attend aussi de voir quel effet la présentation de concerts en semaine aura sur l’achalandage.

« C’est la première année que ça se passe comme ça, alors on ne sait pas trop ce que ça va donner », admet Aurore Perrinel.

Travailleurs recherchés

Ce n’est cependant pas ce qui préoccupe le plus l’industrie touristique de Tadoussac. Comme partout au Québec, et encore plus dans une région éloignée des grands centres, le manque de travailleurs est criant.

C’est le cas à l’Auberge-restaurant La Galouïne.

« Les propriétaires prennent les bouchées doubles et triples. Lors d’une saison normale, on a besoin de vingt-huit employés. L’an passé, on l’a fait avec huit personnes de moins. Cette année, nous avons revu nos heures d’ouverture », signale la propriétaire, Paryse Deschênes.

