VERRET, Marguerite



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 27 mai 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Marguerite Verret. Née à Beauport, le 21 juin 1938, elle était la fille de feu dame Marie-Jeanne Gingras et de feu monsieur Joseph-Elzéar Verret. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport.le samedi 3 juillet 2021 de 10 h à 11 h.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de Beauport (Fargy). Madame Verret laisse dans le deuil ses enfants: Mario Fortier (Josée Vézina), Marie-Jeanne Fortier (Claude Genest), Nicole Fortier, Francine Fortier et leur père Jean-Noël Fortier; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Francis Fortier (Caroline Deblois), leurs enfants Romy et Justine Fortier, Catherine Fortier (Randy Gagnon) et leurs enfants Chelsea, Lydia et Abby Gagnon, Tommy Giroux (Alexandra Déry), feu Marie-Ève Ouellet, Marc-André Ouellet, son fils James De l'Etoile-Ouellet, Vincent Ouellet (Patricia Tremblay), Laurence Bergeron (Philippe Champagne), Véronique Bergeron (feu Mathieu Saulnier), Marianne Bergeron, Anne-Sophie Fortier (Mickel Frechette); ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Elzéar (feu Yolande Latouche), André (feu Odette Langevin), feu Roland Verret, Thérèse, Colette Pouliot (feu Henri), Colette Trudel (feu Roger), Octave Grenier (feu Denise); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie spécialement la Dr Annie Carrier et le Dr Simard ainsi que tout le personnel du département des soins palliatifs de l'Hôtel- Dieu de Québec pour tous les soins apportés à notre mère de même que tout le personnel de la Résidence Villa l'Heureux Séjour pour leur dévouement et leur amour démontrés à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél.: (418) 527-4294, Site: www.societealzheimerdequebec.com. Les funérailles sont sous la direction de