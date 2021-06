LÉGARÉ, Yves



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 18 juin 2021, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Yves Légaré, époux de madame Sophie Fortin. Il était le fils de feu Jeannine Labadie et de feu Roland Légaré. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 9h à 11h.Après la cérémonie la famille se rendra en cortège au cimetière Les Jardins Québec pour l'inhumation des cendres dans le lot familial.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Jean-Philippe (Faby Daoust) et Marie-Christine (Kéven Baril); ses petits-enfants: Alexia Légaré, William Baril et Loïc Baril; ses frères: André, Jacques (Michèle Beaulieu), Pierre (Nathalie Francoeur), Yvan (Suzanne Rhéaume) et Yvon; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortin: Serge (Louise Patry), Ronald (Suzanne Savoie), Pierre (Georgette Deschênes), Stephen (Francine Dallaire); ses filleules: Julie et Alice; ses bonnes amies: Lucie Lavoie et Johanne Labonté ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du département d'oncologie à l'IUCPQ, celui de l'unité de soins palliatifs du centre d'hébergement de Charlesbourg et du CLSC La Source ainsi que Nathalie Brisson pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, 418 656-4999.