HAMEL, Soeur Colette



Au Domaine de Bordeaux, le 23 juin 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée Sœur Colette Hamel des sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux. Née à St- Joseph de Québec, elle était la fille de Monsieur Onésime Hamel et de Madame Démérise Robin.Sœur Colette Hamel est née d'une famille de 6 enfants, elle laisse dans le deuil ses deux sœurs: Claire et Monique; un frère Marcel, une belle-sœur Ginette, plusieurs neveux et nièces.En suivant l'inhumation aura lieu au cimetière St-Michel de Sillery. Un chaleureux merci au personnel de notre unité de soins pour la qualité des soins prodigués et à tous les employés(es) qui voient au bien-être de chacun. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier Athos.