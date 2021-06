TRUDEAU, Jean-Louis



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Jean-Louis Trudeau, survenu à Québec le 16 juin 2021, à l'âge de 88 ans. Il était l'époux de Mariette Dion Trudeau, le fils de feu Émérentienne Girard et de feu William Trudeau. Il habitait à Saint-Augustin-de-Desmaures.L'inhumation des cendres de M. Trudeau suivra au cimetière Saint-Charles, à 15h30, 1120 rue Saint-Vallier Ouest, Québec (QC) G1K 3R7. Il laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Rita Di Vilio) et Nancy (Mario Gauthier); ses petits-enfants : Michael John Trudeau (Lucia Sansone), Olivia Trudeau et Valérie Gauthier; son arrière-petite-fille Sienna Trudeau; son frère et ses sœurs : feu Georgette (feu Robert Bouchard), feu Georges (Irène Vaillancourt), Annette (feu Gaston Gagnon) et Marie Huguette (feu René Roy), ainsi que plusieurs ami(e)s très cher(ère)s dont Murielle Dion Nadeau, Lise Dion Vaillancourt, Jean Vaillancourt, Lina et André Dion. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à l'équipe du service d'hématologie de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi qu'à tout le personnel du Manoir du Verger pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Manoir du Verger, 420 rue du Charron, Saint-Augustin-de-Desmaures (QC) G3A 0M1, téléphone : 418 878-4420.