LÉGARÉ, René



À l'Hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 16 juin 2021, à l'âge de 92 ans et 4 mois, est décédé monsieur René Légaré, époux de madame Adrienne Dubuc, fils de feu monsieur Cyrille Légaré et de feu madame Valéda Poliquin. Il demeurait à Donnacona.et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMonsieur Légaré laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Carole (feu Hervé Pépin, Jean-Louis Caron), Louise (feu William Caron), feu Francine, Denis, Joanne (Denis Roy), Sylvie (feu Denis Deschênes, Guy Lortie), Sylvain, Natalie (Réjean Bérubé), Jacques (Lise St-Amand); ses petits-enfants: Dany (Karine Boisclair), Réjean (Manon Céré), Tommy (Mélanie Martel), Isabelle (Sébastien Frenette), Carl-William, Priscilla (Vincent Desrosiers), Amélie (Maxime Boisvert), Martin (Claudia Torres Alvarez), Frédérick, Laurie (Alexis Rochette) et Sabrina (Dominique Côté), ses 12 arrière-petits-enfants. Il était le beau-frère de: Rita Dubuc (feu Georges Lirette), Monique (feu Hervé Matte, Rosaire Langlois), André (feu Terry Plante, Christianne Amyot), Jean-Noël (feu Denise Lamontagne), Jacqueline (feu André Beaupré), feu Yvon (Julienne Morasse), Reine (feu Ghislain Plamondon), Jean-Guy (Marie-Paule Rochette), Claude (Hélène Cantin), Huguette (feu Denys Durocher), feu Rosaire (Gertrude Moisan). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du cœur et de L'AVC, C.P. 460, Succ. L, Toronto, On, M4P 9Z9, www.coeuretavc.ca