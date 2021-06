220 893 participants ont parcouru 3 054 264 km

La deuxième édition du 1 000 000 KM Ensemble du Grand défi Pierre Lavoie a réuni 220 893 participants qui ont parcouru 3 054 264 km. Durant tout le week-end, Pierre a sillonné le Québec entre Saguenay et Montréal en passant par Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke.

Photos Agence QMI, Mario Beauregard

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, est en compagnie de sa conjointe, Pascale Bourbeau, de leur fils, Henri, et de ses filles, Marie et Romy, ainsi que de Pierre Lavoie et de Jean B. Péladeau.

Plusieurs personnalités et invités, dont Philippe Laprise, ont accompagné Pierre Lavoie.

Parmi les gens de Québecor, il y avait Alexandre Dubé, de Salut Bonjour, Martin Carrier, président de MELS et Patrick Benoit, de Salut Bonjour.

Germain Thibault, cofondateur du Défi Pierre Lavoie, est en compagnie de Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien.

Louis-François Marcotte a été accueilli à la ligne d’arrivée par son épouse, Patricia Paquin, et leurs enfants, Florence et Gabriel.

Les cyclistes ont terminé le parcours à l’Espace 67. Le Dr Horacio Arruda, directeur national de la santé publique, est en compagnie du ministre Christian Dubé.

Geneviève Latour, de Rio Tinto, qui portait fièrement son chandail du Canadien, est en compagnie de la ministre Isabelle Charest.

Les participants ont relevé le défi seuls ou en groupe, à leur rythme et près de chez eux. Sur la photo, on aperçoit le ministre Jean-François Roberge.