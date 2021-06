BOUCHARD, Christiane



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 12 juin 2021, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Christiane Bouchard. Elle était la fille de feu Marie-Louise Lavoie et de feu Alphonse Bouchard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 2 juillet 2021, de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Isabelle (Loïc Ménoret) et Pierre-Dany (Marina Arruda); ses petits-enfants : Pénélope, Ophélie, Léa et William; ses frères et sa sœur : Réal, Pierre, Jean et Ida et leurs conjoints. Elle est allée rejoindre ses autres frères et sœurs. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 527-4294.